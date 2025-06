Bei einem Auffahrunfall bei Rastede (Landkreis Ammerland) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 44 Jahre alte Frau übersah nachmittags nach ersten Erkenntnissen ein Stauende auf der B211 und fuhr darauf auf, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Wagen einer 28-Jährigen.

Schließlich schleuderte das Auto der 44-Jährigen in den Graben und blieb dort kopfüber liegen. Rettungskräfte brachten die beiden Frauen verletzt ins Krankenhaus. Auch der 51 Jahre alte Fahrer des Autos, das am Stauende stand, kam in eine Klinik. Angaben zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher nicht machen.