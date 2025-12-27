Unfall Auto fährt gegen Laterne - Fahrer mit Kreislaufstillstand
Nach einem Unfall finden Einsatzkräfte einen Mann bewusstlos in seinem Wagen.
27.12.2025, 13:08
Dresden - Nach einem Kreislaufstillstand ist ein 70 Jahre alter Autofahrer im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz gegen eine Straßenlaterne gefahren. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann in der Nacht zu Samstag bewusstlos vor, wie die Feuerwehr mitteilte. Hinzugerufene Ersthelfer ergriffen Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.