Ein Auto prallt nachts im Landkreis Göttingen gegen eine Bushaltestelle. Vier junge Männer werden verletzt, zwei davon schwer. Wie kam es zum Unfall?

Hann. Münden (dpa/lni)- Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit ist in Hann.Münden im Landkreis Göttingen ein junger Autofahrer in eine Bushaltestelle gekracht. Dabei wurden der 18-Jährige und ein Beifahrer schwer verletzt, zwei weiteren Insassen erlitten in der Nacht zum Sonntag leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren kamen ins Krankenhaus. Die Haltestelle war zu dem Zeitpunkt menschenleer, da um die Uhrzeit von dort aus keine Busse mehr fuhren.

An der Bushaltestelle und am Auto entstand laut Polizei erheblicher Schaden, die genaue Höhe ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an, hieß es.