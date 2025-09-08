Die Temperaturen bleiben sommerlich warm. In den kommenden Tagen ist auch mit Regen zu rechnen.

Potsdam - In Berlin und Brandenburg bleibt es in den nächsten Tagen spätsommerlich mild, es wird allerdings auch feuchter. Am Montag ist in den frühen Morgenstunden zunächst mit Nebel zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) folgt darauf im Tagesverlauf viel Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen sollen demnach 23 bis 25 Grad betragen.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf acht bis zwölf Grad ab. Der Tag beginnt wieder neblig. Später werden Quellwolken und örtliche Schauer erwartet. Die Temperaturen bleiben bei 23 bis 25 Grad. Ähnlich warm soll es am Mittwoch werden. Mittwochmorgen sagt der DWD neblig-trübes Wetter voraus, abends kann es zu Regenschauern kommen.