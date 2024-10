Drei Pferde stehen im Osterzgebirge auf der Fahrbahn. Ein Auto fährt in die Tiere, eines von ihnen wird dabei tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Auto fährt in Gruppe ausgebüxter Pferde - ein Tier tot

Drei Pferde waren ausgebüxt und standen am Sonntagabend auf der Fahrbahn. (Symbolbild)

Hermsdorf - Ein Auto ist bei Hermsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in eine Gruppe ausgebüxter Pferde gefahren und hat eines der Tiere tödlich verletzt. Die drei Pferde standen am Sonntagabend auf der Fahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Alle Tiere wurden bei dem Unfall verletzt – eines so schwer, dass es starb.

Der 67 Jahre alte Autofahrer trug laut Polizei durch den Aufprall leichte Verletzungen davon. Der Schaden an seinem Wagen wurde auf 25.000 Euro beziffert. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden. Woher die Tiere kamen, war zunächst unklar.