weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Glätte auf Fahrbahn: Auto gerät ins Schleudern – Mann lebensgefährlich verletzt

Glätte auf Fahrbahn Auto gerät ins Schleudern – Mann lebensgefährlich verletzt

Wegen Glätte gerät ein Auto ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen - mit schweren Folgen für dessen Fahrer.

Von dpa 22.11.2025, 09:35
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Neufirrel -   Bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto ist in Neufirrel (Landkreis Leer) ein 65-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde am Freitagmittag mit einem Rettungshubschrauber zum nächstgelegenen Krankenhaus geflogen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein 42-Jähriger wurde beim Unfall demnach leicht verletzt. 

Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 42-Jährige mit seinem Auto wegen der Straßenglätte ins Schleudern und geriet in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen des 65-Jährigen. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit und geborgen worden. Für die Aufnahme des Unfalls und die Bergung sperrten die Beamten die Fahrbahn für mehrere Stunden.