Promis wie Fußballtrainer Julian Nagelsmann, Musiker Joey Kelly und die Band No Angels halfen mit: Am Ende bekam eine RTL-Stiftung so viel Spendengeld wie noch nie in 30 Jahren.

Rund 23 Millionen Euro waren am Ende im Spendentopf - so viel wie noch nie bei dem traditionsreichen RTL-Format.

Hürth - Bei der RTL-Sendung „Spendenmarathon“ ist so viel Geld eingesammelt worden wie noch nie in drei Jahrzehnten. Bei der Jubiläumsausgabe der 1996 erstmals ausgestrahlten Sendung seien insgesamt 23.077.166 Euro für Kinderhilfsprojekte gesammelt worden, teilte der Sender in Köln mit. Das ist fast 50 Prozent mehr als vor einem Jahr, als das Format rund 16,62 Millionen Euro eingebracht hatte. In 30 Jahren seien insgesamt rund 329 Millionen Euro für bedürftige Kinder gespendet worden, hieß es von RTL.

RTL-Deutschlandchef Stephen Schmitter dankte den Spenderinnen und Spendern für den Vertrauensbeweis. „Wir werden diese Mittel gezielt, verantwortungsvoll und transparent einsetzen.“ Schmitter ist zugleich Vorstandsvorsitzender der „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.“. Das Geld fließt über die Stiftung in Projekte zur Bildung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt und Bekämpfung von Kinderarmut.

Promis rühren Spendentrommel

Im Rahmen des „Spendenmarathons“ treten Prominente auf und machen sich dafür stark, dass möglichst viel gespendet wird. Unter anderem sorgte die Band No Angels auf der Bühne dafür, dass die Spendenbereitschaft der Zuschauerinnen und Zuschauer etwas stieg. Auch der Musiker Joey Kelly bewegte Menschen dazu, für einen guten Zweck das Portemonnaie zu zücken - dies mit einer Art Kindergeburtstag für Erwachsene, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten einen Fun-Parcours aus Sackhüpfen, Eierlaufen, Bobbycar, Topfschlagen, Becherstapeln, Hüpfburg und Bällebad bewältigen. Am Ende wurde kräftig gespendet.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich im Rahmen des Spendenmarathons für mehr Integration engagiert und gemeinsam mit seiner Partnerin Lena Wurzenberger Familien mit behinderten Kindern unterstützt. Die beiden sammelten unter anderem an der Telefonhotline Spenden für verschiedene Hilfsprojekte ein.