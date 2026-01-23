Ein Auto wird in Berlin unter einem Lastwagen eingeklemmt und fängt Feuer. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr, drei weitere bleiben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

In Berlin-Reinickendorf ist eine Person bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Berlin - Ein Auto ist in Berlin-Reinickendorf unter einem Lastwagen eingeklemmt worden und in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde bei dem Unfall am frühen Morgen ein Mensch lebensbedrohlich verletzt. Die Person sei unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Drei weitere Beteiligte wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt, blieben aber unverletzt. Ein alarmierter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.