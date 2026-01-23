Blitzeis sorgt seit dem Morgen für gefährliche Straßenverhältnisse. Fahrzeuge bleiben liegen, noch gibt es keine Entwarnung.

Mehr als 100 Unfälle haben sich seit dem Morgen aufgrund von Eisglätte in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta ereignet, mehrere Menschen wurden verletzt. (Symbolbild)

Cloppenburg/Vechta - Blitzeis hat in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta seit dem Morgen zu mehr als 100 Verkehrsunfällen geführt. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Meistens blieb es jedoch bei Blechschäden, wie die Polizei mitteilte.

Bei Lohne kollidierten zwei Fahrzeuge, ein Auto rutschte dabei in den Straßengraben. Der Fahrer erlitt laut Polizei schwere Verletzungen.

Die Situation in beiden Landkreisen ist demnach auch weiterhin als kritisch einzustufen. Es kommt zu etlichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge. Insbesondere der Schwerlastverkehr ist von den winterlichen Verhältnissen betroffen, wie die Polizei weiter mitteilte.