Auf der A1 wird ein Wagen bei einem Unfall unter einem Sattelzug eingeklemmt und danach mitgeschleift. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Sein Beifahrer wird schwer verletzt.

Großenkneten - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A1 im Landkreis Oldenburg tödlich verletzt worden. Sein Wagen war am Dienstag auf der Autobahn 1 bei Großkneten zunächst mit einem anderen Auto zusammengestoßen und dann in das Heck eines Sattelzuges gekracht, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Das Auto des Mannes wurde unter dem Lkw eingeklemmt und nach Angaben der Feuerwehr mehrere hundert Meter weit mitgeschleift.

Der Fahrer, dessen Alter zunächst unklar blieb, erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein 31-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst offen.