In Thüringen sinken die Kinderzahlen, doch zugleich beklagt eine neue Studie zu wenig Personal für gute frühkindliche Bildung in den Einrichtungen. Wie der Freistaat im Ländervergleich dasteht.

In den Thüringer Kindergärten gibt es einer Studie zufolge zu wenig Personal. (Symbolbild)

Erfurt/Gütersloh - Thüringen liegt bei der Personalausstattung in den Kindergärten einer aktuellen Studie zufolge im Bundesländervergleich im hinteren Feld. Nur 0,8 Prozent der Einrichtungen erfüllen demnach die fachlichen Empfehlungen zur Personalausstattung, wie aus einer Studie zur Personalausstattungsquote in Kitas hervorgeht, die von der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh veröffentlicht wurde.

Noch schlechter stehen bei diesem Punkt nur Sachsen (0,6 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (0,7 Prozent) da. Sachsen-Anhalt kommt ebenfalls auf 0,8 Prozent.

Nicht genug Personalressourcen

„Im Mittel verfügen die Kitas in Thüringen über 54 Prozent der Personalressourcen, die für eine kindgerechte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung empfohlen werden“, heißt es in der Studie.

Die Analyse arbeitet mit einer sogenannten Personalausstattungsquote, die die Bertelsmann-Stiftung und das Österreichische Institut für Familienforschung an der Uni Wien entwickelt haben, um zentrale Faktoren wie Altersstruktur oder Anteil der daheim nicht Deutsch sprechenden Kinder angemessen zu berücksichtigen.

Unterschiede zwischen Ost und West

Für Kitas mit ihrem zunehmend komplexen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrag seien ausreichend viele und gut qualifizierte Fachkräfte wie Erzieherinnen und Kinderpfleger umso wichtiger, betonte die Stiftung.

Bei den Ergebnissen sind Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Bundesländern zu sehen: In den ostdeutschen Ländern ist die Quote der Personalausstattung geringer.

Herausforderung demografischer Wandel

Frühere Studien mit anderer Systematik zeigten jedoch auch, dass der Anteil pädagogisch qualifizierter Fachkräfte in den ostdeutschen Kindergärten höher ist als im Westen. Thüringen war beispielsweise in einer Bertelsmann-Studie vom vergangenen Jahr bundesweit Spitzenreiter. Auch bei den in den Kindergärten angebotenen Betreuungszeiten und dem Anteil der in Kindergärten betreuten Kindern schneidet der Freistaat regelmäßig gut ab.

Thüringen kämpft derzeit wie auch andere ostdeutsche Bundesländer mit einem starken Rückgang der Kinderzahlen. Als Kompensation wurde bereits der Personalschlüssel verbessert - eine Erzieherin oder ein Erzieher muss sich also um weniger Kinder gleichzeitig kümmern. Der Rückgang der Kinderzahlen wird von einigen Bildungspolitikern als Chance gesehen, die Betreuungsqualität zu verbessern.

Der aktuellen Studie nach haben in Thüringen 73,5 Prozent der Einrichtungen niedrige Personalausstattungsquoten, sie verfügen über weniger als 60 Prozent der empfohlenen Personalressourcen. Verbesserungen im Personalschlüssel gelten aber als teuer.

In Thüringen spricht in zwölf Prozent der Kindergärten mehr als ein Viertel der Kinder nicht Deutsch in der Familie, heißt es in der Studie. 27 Prozent der Einrichtungen werden von Kindern mit Eingliederungshilfe besucht.