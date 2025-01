Bei glatter Straße verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleudert in eine Straßenbahnhaltestelle. Zwei wartende Frauen werden verletzt.

Auto in Haltestelle geschleudert: Zwei Verletzte

Unfall in Halle

Halle - Zwei Frauen sind in Halle zum Teil schwer verletzt worden, als ein Auto bei glatter Fahrbahn in eine Straßenbahnhaltestelle fuhr. Wie die Polizei mitteilte, war ein Autofahrer kurz abgelenkt und verlor bei glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Heck des Fahrzeugs sei ausgebrochen und das Auto schleuderte in die Haltestelle. Zwei dort wartende Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine der Frauen wurde den Angaben zufolge schwer verletzt. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.