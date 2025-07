2.000 Talente, 7 Bühnen, mehr als 200 Performances: Das Programm für das Sound City Festival in Ludwigsfelde steht.

Sound City Festival in Ludwigsfelde erwartet Zehntausende

Das Festival Sound City ist bei seiner 15. Ausgabe zu Gast in der Stadt Ludwigsfelde. (Symbolbild)

Potsdam/Ludwigsfelde - Musik und Tanz unter freiem Himmel steht beim Sound City Festival in Ludwigsfelde auf dem Programm. „Beim Festival der Brandenburger Musik- und Kunstschulen treten mehr als 2.000 junge Talente auf“, sagte Kulturministerin Manja Schüle in Potsdam. Das Festival findet an diesem Wochenende vom 25. bis 27. Juli statt. „Noch dazu zum 60. Stadtgeburtstag“, sagte die SPD-Politikerin bei der Programmvorstellung.

Seit 1994 findet das Festival alle zwei Jahre mit mehreren Open-Air-Bühnen in einer anderen Stadt statt. In diesem Jahr werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher in Ludwigsfelde erwartet.

200 Shows, freier Eintritt

Auf 7 Bühnen und an zahlreichen weiteren Spielorten präsentieren rund 170 Ensembles aus 24 Brandenburger Musik- und Kunstschulen über 200 Konzerte, Ausstellungen und Performances – von Klassik über Jazz bis Rock und Tanztheater. Zum 60. Stadtgeburtstag Ludwigsfeldes wird es unter anderem eine historische Open-Air-Ausstellung und einen Kunst-Kiosk in einem leerstehenden Gebäude aus der DDR-Zeit geben. Der Eintritt ist frei.

Das Kulturministerium fördert das Festival nach eigenen Angaben aus Mitteln der Kulturellen Bildung mit 97.400 Euro. Weitere Gelder kommen von der Staatskanzlei, weiteren Ministerien, der Stadt und dem Landkreis.