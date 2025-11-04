In Bremerhaven geht ein Pkw in einem Hinterhof in Flammen auf. Verletzt wird niemand. Die Brandursache ist am Abend unklar.

Bremerhaven - In einem Hinterhof in Bremerhaven hat am Abend ein Auto gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Passant hatte das Feuer gegen 21.00 Uhr gemeldet – beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei sperrte die Straße in beide Richtungen, um die Löscharbeiten abzusichern. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar. Ob ein politisches Motiv hinter dem Brand steckt, konnte ein Polizeisprecher am Abend nicht sagen.