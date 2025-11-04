Ein Frachtflugzeug startet vom US-Bundesstaat Kentucky aus in Richtung Hawaii. Kurz danach stürzt es ab. Das Ausmaß der Folgen ist noch unklar.

Louisville - Ein Frachtflugzeug ist im US-Bundesstaat Kentucky abgestürzt. Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) stürzte die Maschine gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) nach dem Start vom Louisville Muhammad Ali International Airport ab. Es wurden Verletzte gemeldet, wie die Polizei von Louisville auf der Plattform X mitteilte.

Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der Inselgruppe Hawaii. Die Ursache des Absturzes war zunächst unklar. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen einen riesigen Feuerball, über dem Rauchsäulen aufsteigen. Die Polizei verhängte für Teile des Gebietes eine Ausgangssperre.