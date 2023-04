Neukirch - Bei einem Autounfall in Neukirch im Landkreis Bautzen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 97 in Richtung Bernsdorf aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen, sei auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto kollidiert. Der Autofahrer sowie die 42 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens sind den Angaben nach verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 56.000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.