Berlin - Unbekannte haben einen Mietwagen am Samstagmorgen in Berlin-Lichtenberg gegen einen geparkten Lastwagen gesteuert. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden Polizisten eine Penis-Attrappe, die für Betrug bei einer polizeilichen Urinprobe geeignet wäre, wie die Beamten mitteilten. Niemand wurde verletzt. Die „B.Z.“ (Online) hatte zuerst berichtet.Das Auto kollidierte demnach gegen 4.00 Uhr morgens in der Frankfurter Allee mit dem am Straßenrand abgestellten Laster. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Zeuge beobachtete nach Polizeiangaben, wie kurz darauf mehrere Männer aus dem Fahrzeug ausstiegen und mit Plastiktüten aus dem Kofferraum davonliefen. Die Beamten nahmen wenig später einen Verdächtigen vorläufig fest. Jedoch habe sich nicht klären lassen, ob dieser etwas mit dem Unfall zu tun hatte.Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten eine Penis-Attrappe mit einer Apparatur, die für Betrug bei der Abgabe von polizeilichen Urinproben eingesetzt werden kann. „Sowas kommt durchaus schon mal vor“, sagte ein Polizeisprecher. Es könne damit fremder Urin abgegeben werden, um beispielsweise Drogenrückstände zu verschleiern. In diesem Fall sei die Apparatur jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Die Insassen des Unfallwagens sind geflüchtet. Die Ermittlungen laufen.