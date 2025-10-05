Ein Auto liegt kopfüber im Graben, vom Fahrer fehlt jede Spur. Spürhund und Drohne können nicht helfen. Wie kam es zu dem Unfall?

Stangerode - Nach einem Autounfall zwischen Stangerode und Alterode (Landkreis Mansfeld-Südharz) sucht die Polizei nach dem Fahrer und möglichen Mitfahrern. Laut Polizei wurde am Sonntagmorgen ein Auto gemeldet, das auf dem Dach in einem Straßengraben lag. Vom Fahrer habe aber jede Spur gefehlt. Eine Suche mit Spürhund und Drohne sei ergebnislos geblieben. Kurz darauf konnte der Halter des Fahrzeugs nach Polizeiangaben erreicht werden. Unklar sei allerdings noch, ob er das Auto auch gefahren sei.