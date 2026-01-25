Ein junger Mann wird bei einem Zusammenstoß in Syke eingeklemmt. Seine Verletzungen sind schwer. Ob die winterlichen Straßenverhältnisse eine Rolle gespielt haben, ist noch nicht klar.

Syke - Ein Mann ist im Landkreis Diepholz bei einem Unfall auf verschneiter Fahrbahn schwer verletzt worden. Der Anfang 20-Jährige war kurz nach Mitternacht auf der Bundesstraße 6 in Syke auf die Gegenfahrbahn geraten, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte. Dort kam er zum Stehen und wurde von einem entgegenkommenden Transporter gerammt, wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus seinem Wagen. Seine Verletzungen seien schwer, wahrscheinlich sogar lebensgefährlich, teilte die Polizei mit. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Straßen waren laut einem Sprecher der Feuerwehr jedoch verschneit und rutschig.