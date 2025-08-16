Bei einem Unfall in Papenburg wird ein Auto in einen Kanal geschleudert und fängt Feuer. Ein Mensch stirbt. Das Schadensbild ist enorm.

Papenburg - Ein Mensch ist bei einem Unfall in Papenburg im Landkreis Emsland gestorben. Ein Auto sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Morgen aus bisher ungeklärten Ursachen von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Vorher habe der Wagen stark beschleunigt. Neben der Straße sei er gegen eine schmale Holzbrücke geprallt.

Das Auto sei anschließend durch die Luft geschleudert worden, gegen eine historische Schleuse geprallt und schließlich in einem Kanal gelandet. Dort versank das Auto mit dem Heck im etwa 80 Zentimeter tiefen Wasser.

Ein Mensch stirbt im Wrack

Ein Mensch starb laut Polizei noch vor Ort in dem brennenden Auto. Laut NDR soll es sich bei dem Toten um den 70-jährigen Fahrer des Autos handeln. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten das Fahrzeug mit einem Kran aus dem Kanal. Das Wrack war im vorderen Bereich stark beschädigt und auch das Dach wurde eingedrückt. Ermittler der Polizei nahmen noch am Vormittag die Untersuchungen zur Unfallursache auf.

Die Holzbrücke und die Schleuse gehören zu einem Museumsdorf in Papenburg. Beide wurden durch den Unfall und das Feuer stark beschädigt. Ein Sommerfest, das am Sonntag dort stattfinden sollte, wurde von den Veranstaltern kurzfristig abgesagt.