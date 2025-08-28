Frankfurt (Oder) - Ein 12-Jähriger ist in Frankfurt (Oder) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war am Mittwochabend mit seinem Rad in Markendorf unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort habe ein Autofahrer beim Abbiegen in die Kopernikusstraße dessen Vorfahrt missachtet, hieß es weiter. Das Kind wurde von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Es kam in ein Krankenhaus.