Er schlitzt mit einem Messer Zelte auf einem Weinfest auf, schnappt sich Weinflaschen und bedroht einen Wachmann. Dafür hat ein 23-Jähriger eine originelle Erklärung.

Ein 23-Jähriger stiehlt Wein in der Bremer Altstadt - aus schlechter Laune, wie er sagt. (Symbolbild)

Bremen - Reicht schlechte Laune als Erklärung für einen Diebstahl? Ein rabiater und nach eigenen Angaben schlecht gelaunter 23-Jähriger hat auf einem Weinfest in der Bremer Altstadt Weinflaschen gestohlen - bewaffnet mit einem Messer. In der Nacht habe der junge Mann mit einem Messer zwei Zelte des Weinfests aufgeschlitzt und einen Karton voller Weinflaschen gestohlen, teilte die Polizei mit.

Ein 19 Jahre alter Sicherheitsmann bemerkte dies und entriss ihm die Beute. Der 23-Jährige wiederum schnappte sich demnach noch eine einzelne Flasche, bedrohte den Sicherheitsmann und flüchtete.

Die Polizei stellte den Mann in unmittelbarer Nähe - die Flasche hatte er schon zur Hälfte geleert. Er selbst sagte, er habe sich geprügelt und „schlechte Laune gehabt“. Das stieß bei den Beamten den Angaben zufolge allerdings auf wenig Verständnis. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen schweren räuberischen Diebstahls strafrechtlich ermittelt.