Ein 18-Jähriger sitzt am Steuer. Das Auto mit fünf jungen Insassen kommt in Hartha von der Straße ab und landet im angrenzenden Feld. Vier der Passagiere werden verletzt.

Vier Jugendliche sind bei einem Unfall in Hartha verletzt worden. (Archivbild)

Hartha - Bei einem nächtlichen Autounfall in Hartha (Landkreis Mittelsachsen) sind vier junge Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen auf der Bundesstraße 176 in Richtung Schönerstädt unterwegs.

Am Steuer saß demnach ein 18-Jähriger. In einer Linkskurve sei das Auto von der Straße abgekommen und habe sich auf einem Feld überschlagen. Vier der fünf Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren erlitten den Angaben nach Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.