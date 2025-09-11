Im Landkreis Greiz stößt eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto. Der Wagen der Frau kommt auf dem Dach zu liegen. Mit ihr im Auto: ihr Enkel.

Berga-Wünschendorf - Ein Auto mit einer 72-Jährigen und ihrem acht Jahre alter Enkel an Bord ist bei einem Unfall in Berga-Wünschendorf (Landkreis Greiz) umgekippt und auf dem Dach liegen geblieben. Die Frau war gegen einen geparkten Wagen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den starken Aufprall sei der Pkw der Frau am Mittwochmittag umgekippt und auf dem Dach zu liegen gekommen.

Die Autofahrerin und das Kind wurden den Angaben zufolge in eine Klinik gebracht. Der Junge blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Bei seiner Großmutter sei ein Rippenbruch festgestellt worden. Bei dem Unfall entstand ein fünfstelliger Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Wieso die Frau mit ihrem Wagen gegen das geparkte Auto fuhr, war zunächst nicht bekannt.