Auf schneebedeckter Landstraße kracht ein Kleinbus gegen einen Baum. Der Fahrer wird schwer verletzt.

Im Landkreis Stadt ist ein 21-Jähriger bei einem Autounfall schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Ahlerstedt - Ein Autofahrer ist im Landkreis Stade bei einem Unfall auf schneeglatter Straße schwer verletzt worden. Der 21-Jährige sei am Vormittag auf der Landstraße zwischen Wangersen und Bokel mit seinem Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer habe sich noch selbst aus dem schwer beschädigten Unfallfahrzeug befreien können. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann dann in eine Hamburger Klinik.