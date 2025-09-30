Nahe Berlin prallt ein Autofahrer in der Nacht gegen einen Baum – für den 59-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Was geschehen ist, soll nun untersucht werden.

Grünheide - Ein 59-Jähriger ist östlich von Berlin mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Er kam am späten Montagabend bei Kienbaum (Landkreis Oder-Spree) in einer Kurve von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte er gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.