Alfeld (Leine) - Auf regennasser Fahrbahn ist eine 19-Jährige mit ihrem Auto im Landkreis Hildesheim gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die junge Frau war am Nachmittag zwischen Hörsum und Everode unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau kam in ein Krankenhaus.