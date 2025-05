Hoppenrade - Bei einem Verkehrsunfall in Hoppenrade (Landkreis Oberhavel) ist am Donnerstagabend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 50-Jährige war gegen 21.30 Uhr auf der Löwenberger Straße in Richtung Löwenberg unterwegs, als er gegen eine bauliche Fahrbahnverengung fuhr, wie die Polizei mitteilte. In der Folge habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei nach links von der Straße abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Zuerst berichtete die „Berliner Zeitung“.