Ein 83-jähriger Autofahrer kommt von einer Straße in Letschin ab und prallt gegen einen Baum – mit tragischen Folgen für ihn und seine Beifahrerin.

Letschin - Nach einem Aufprall gegen einen Baum sind zwei Senioren in Letschin (Landkreis Märkisch-Oderland) ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge kam am Montagnachmittag ein 83-jähriger Autofahrer auf der Küstriner Straße kurz vor 14 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen den Baum. Der Mann und seine 82 Jahre alte Beifahrerin starben noch am Unfallort. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.