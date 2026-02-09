Eine Fahrt zum Sonntag endet für einen 46-Jährigen sowie einen 12-Jährigen im Krankenhaus. Sie werden bei einem Zusammenstoß mit einer Tram verletzt.

Erfurt - Ein Autofahrer ist im Erfurter Norden bei dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Beim Abbiegen in ein Wohngebiet übersah er am Sonntag mutmaßlich eine Bahn der Linie sechs, wie die Polizei erklärte. Der 46-Jährige sowie sein 12-Jahre alter Beifahrer wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge erlitt leichte Verletzungen, wie es hieß. Die Insassen der Bahn sowie der Tramfahrer blieben unverletzt.