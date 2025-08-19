Ein Krankenwagen befindet sich auf dem Weg zu einem Brand in Northeim. Plötzlich kommt es auf einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Northeim - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Northeim mit einem Krankenwagen zusammengestoßen und hat sich überschlagen. Der 83-Jährige habe den Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt zu einem Brand befand, in einem Kreuzungsbereich übersehen, sagte die Polizei. Es kam zum Zusammenprall und das Auto des Mannes landete auf dem Dach.

Der 83-Jährige, der 32 Jahre alte Fahrer des Krankenwagens und seine 44 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt. Alle wurden vor Ort behandelt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 185.000 Euro.