Flixbus-Unfall auf A9 Starben vier Frauen, weil Fahrer "erforderliche Sorgfalt" nicht beachtet hat?

Im vergangenen Jahr kam es bei Leipzig zu einem schweren Unfall mit einem Flixbus, bei dem vier Frauen ums Leben kamen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer erhoben.

Auf der A9 hat sich im vergangenen Jahr ein schwerer Unfall mit einem Flixbus ereignet. Vier Menschen starben.

Leipzig/Eilenburg. – Nach dem schweren Flixbus-Unfall auf der Autobahn 9 bei Leipzig im vergangenen Jahr hat die Staatsanwaltschaft Leipzig Anklage gegen den Fahrer erhoben.

Ihm wird vorgeworfen, in vier Fällen fahrlässig den Tod verursacht und in 46 Fällen fahrlässig Körperverletzung begangen zu haben. Die Anklage wurde Ende Juni beim Amtsgericht Eilenburg eingereicht.

Vier Frauen bei Flixbus-Unfall gestorben

Der Unfall ereignete sich am 27. März 2024. Der Doppelstockbus des Unternehmens Flixbus war auf dem Weg von Berlin nach Zürich, als er nördlich von Leipzig von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte.

An Bord befanden sich 54 Personen, darunter zwei Fahrer. Vier Frauen im Alter von 19, 20, 43 und 47 Jahren kamen ums Leben. 46 weitere Passagiere wurden verletzt, einige davon schwer.

Laut Staatsanwaltschaft verlor der damals 62-jährige Fahrer bei nahezu 100 km/h die Kontrolle über das Fahrzeug. Man geht davon aus, dass er die "im Verkehr erforderliche Sorgfalt" nicht beachtet und dadurch den Unfall verursacht hat. Ein technisches Gutachten ergab, dass der Bus keine Mängel aufwies.

Flixbus-Fahrer nicht vorbestraft

Der Fahrer war zum Unfallzeitpunkt weder alkoholisiert noch stand er unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten. Zudem ist er laut Staatsanwaltschaft nicht vorbestraft.

Das Amtsgericht Eilenburg muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Ein Termin für den Prozess steht bislang noch nicht fest.