Ein missglückter Überholvorgang führt zu einem schweren Unfall auf einer Landstraße. Eine Frau wird in ein Krankenhaus geflogen.

Börger - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Börger im Landkreis Emsland gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 25-Jährige sei am Mittag bei einem Überholversuch aus ungeklärte Ursachen von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Baum. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.