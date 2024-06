Auto rast in Leitplanke - Autobahn A9 zeitweise gesperrt

Dessau-Roßlau - Ein Auto ist auf der Autobahn A9 von Leipzig nach Berlin bei Dessau-Roßlau aus noch ungeklärter gegen die Leitplanke gefahren und hat so einen Verkehrsstau verursacht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Wie es am Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Dessau-Ost und Vockerode zu dem Unfall kam, war zunächst noch unbekannt. Zur Räumung der Unfallstelle musste am Samstagmorgen die Fahrbahn in Richtung Berlin zeitweise voll gesperrt werden.