Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein Linienbus entgegen.

Bad Königshofen - Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß auf einer glatten Bundesstraße bei Bad Königshofen (Landkreis Rhön-Grabfeld) getötet worden. Der 25-Jährige sei mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. In dem Bus habe zu dem Zeitpunkt kein Fahrgast gesessen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes nahe der Grenze zu Thüringen erlitt der 25-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Busfahrer wurde leicht verletzt und von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.