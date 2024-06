Berlin - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Plänterwald schwer am Bein verletzt worden. Demnach sei ein Auto beim Linksabbiegen mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 43 Jahre alte Autofahrer und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall am Samstagabend demnach unverletzt. Während der Unfallaufnahme waren die Kiefholzstraße und der Dammweg gesperrt, auch eine Buslinie war laut Polizei davon betroffen. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie es zu dem Unfall kam.