Potsdam - Ein 60-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Straßenbahn in Potsdam gefahren und dabei leicht verletzt worden. Die Straßenbahn wurde durch den Zusammenstoß aus den Gleisen geschoben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer wurde nach dem Unfall am Dienstagmorgen auf der Langen Brücke zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge wurde von den rund 50 Fahrgästen in der Tram niemand verletzt. Der Straßenbahnverkehr wurde in beide Richtungen gesperrt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.

Wegen einer durch den Unfall verursachten Störung ist ein großer Teil des Tramverkehrs unterbrochen. Den Angaben des Verkehrsbetriebs Potsdam (Vip) zufolge sind fast alle Tramlinien betroffen. Die Arbeiten an der Störung dauern laut Polizei noch an. Wann alle Tramlinien wieder fahren, ist noch unklar.