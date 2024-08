In einem Parkhaus in Halle durchbricht ein Auto die Absperrung und stürzt ab. Die Fahrerin verletzt sich schwer, kann sich aber retten.

Halle - Eine Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall in einem Parkhaus in Halle schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach die Frau aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Auto eine Außenabsperrung und stürzte mehrere Stockwerke in die Tiefe. Das Fahrzeug kam schließlich im Innenhof des Parkhauses auf dem Dach zum Liegen.

Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte sich die Frau selbst aus dem Fahrzeug befreien. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Halle hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Weitere Informationen zum Unfallhergang können nach Angaben der Polizei derzeit nicht bekanntgegeben werden.