Burg - Beim Versuch eines 79-Jährigen, mit seinem Wagen einen Linienbus zu überholen, ist es in der Nähe von Burg (Landkreis Jerichower Land) zu einem Unfall gekommen, bei dem der Autofahrer schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, kam dem Mann beim Überholen ein Auto entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe er versucht, vor dem Bus einzuscheren. Dabei habe er den Linienbus aber touchiert, sei ins Schleudern gekommen und schließlich im Straßengraben gelandet. Im Bus befanden sich nach Polizeiangaben mehrere Personen, die jedoch nicht verletzt wurden.