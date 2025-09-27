Ein Autofahrer setzt zum Überholen eines Lasters an. Es kommt zum Zusammenstoß. Wie reagiert der Lkw-Fahrer?

Nach dem Unfall auf der A2 brachte ein Rettungshubschrauber den schwer verletzten Autofahrer in eine Klinik. (Archivbild)

Hohe Börde - Bei einem Überholmanöver auf der A2 nahe dem Rasthof Börde ist ein Auto seitlich mit einem Lkw zusammengestoßen und hat sich anschließend überschlagen. Danach durchbrach der 45-jährige Fahrer mit dem Pkw einen Wildzaun am rechten Fahrbahnrand, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam den Angaben zufolge in der Böschung zum Stehen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Magdeburg gebracht werden, wie es hieß. Der Hubschrauber habe den nahen Rasthof zur Landung genutzt. Laut Polizei fuhr der Lkw-Fahrer nach dem Unfall am Samstagmorgen einfach weiter.