Ein Autofahrer kommt auf der A24 von der Fahrbahn ab, das Auto überschlägt sich. Er überlebt den Unfall nicht.

Putlitz - Ein Mann ist bei einem Autounfall auf der A24 bei Putlitz (Landkreis Prignitz) ums Leben gekommen. Eine Frau, die ebenfalls im Auto saß, wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer kam demnach kurz vor Mitternacht von der Straße ab und das Auto überschlug sich. Wie es dazu kam, war zunächst unklar.