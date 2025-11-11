Auf nächtlichen Nebel folgt ein trüber Tag in Berlin und Brandenburg. Aber es gibt Aussicht auf Sonne in den kommenden Tagen.

Potsdam/Berlin - Der Dienstag wird trüb und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Nach einem nebligen Start stehen viele Wolken am Himmel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Zeitweise regnet es dazu, gegen Nachmittag zieht der Regen aber Richtung Osten ab. Die Höchsttemperaturen liegen von Ost nach West bei acht bis zwölf Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken, örtlich zieht Nebel auf. Es kühlt ab auf fünf bis zwei Grad. Nachdem sich der Nebel am Morgen aufgelöst hat, zeigt sich im Süden von Brandenburg die Sonne. Im Rest des Landes und in Berlin wird es wechselnd bewölkt. Bei maximal 10 bis 13 Grad soll es trocken bleiben.

Ohne Regen und nur mit wenigen Schleierwolken geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter. Die Tiefstwerte liegen bei um die 5 Grad. Im Süden ist es am Donnerstag heiter, im Norden bewölkter, aber es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf sehr milde 14 bis 17 Grad.