Bei einem Zusammenstoß mitten in Berlin überschlägt sich ein Auto und kommt auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungswagen ist zufällig im richtigen Moment zur Stelle.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 32 Einsatzkräften rund eine Stunde am Unfallfort. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Unfall auf der Friedrichstraße in Berlin hat sich ein Auto überschlagen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, stießen am Sonntagabend auf einer Kreuzung der Friedrichstraße zwei Autos zusammen. Infolgedessen überschlug sich ein Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Ersthelfer und ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen konnten die Menschen im Auto schnell befreien, wie die Feuerwehr sagte. Die drei Leichtverletzten seien durch den Rettungsdienst versorgt worden. Demnach kam eine Person zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Das auf dem Dach liegende Auto wurde der Feuerwehr zufolge durch den Technischen Dienst aufgerichtet. Die Feuerwehr habe den Brandschutz sichergestellt, ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt und dabei unterstützt, die Straße zu räumen. Eigenen Angaben nach war die Feuerwehr mit 32 Einsatzkräften rund eine Stunde vor Ort.