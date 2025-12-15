weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Mitten in der Nacht im Weimarer Land fährt ein Kleintransporter auf einen Sattelzug auf. Am schwersten trifft es den Beifahrer.

Von dpa 15.12.2025, 08:41
Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 4 zwischen Magdala und Bucha auf das Heck eines Sattelzugs geprallt. (Symbolbild)
Ein Kleintransporter ist auf der Autobahn 4 zwischen Magdala und Bucha auf das Heck eines Sattelzugs geprallt. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Magdala - Auf der A4 im Weimarer Land sind bei einem Unfall in der Nacht neun Menschen verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhr zwischen Magdala und Bucha ein Kleintransporter auf das Heck eines Sattelzuges auf. Der 35-jährige Beifahrer im Kleintransporter wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Acht weitere erwachsene Insassen in dem Fahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Der Kleintransporter wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört. Die A4 war für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt.