Im Erfurter Stadtteil Daberstedt überschlägt sich ein Auto und bleibt auf dem Dach liegen – die 73 Jahre alte Fahrerin wird verletzt.

Erfurt - Im Erfurter Stadtteil Daberstedt hat sich ein Auto bei einem Unfall überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war eine 73 Jahre alte Autofahrerin gegen ein am Straßenrand geparktes Auto gefahren. Durch den Aufprall überschlug sich ihr Auto und blieb auf dem Dach liegen. Bisher ist unklar, warum die 73-Jährige am Dienstagvormittag gegen das Auto fuhr. Das geparkte Fahrzeug wiederum wurde auf ein weiteres davor stehendes Auto geschoben.

Die 73-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt noch zur Unfallursache. Der Schaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.