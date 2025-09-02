Ein Auto kommt von der Straße ab, kollidiert mit Bäumen und überschlägt sich, der Fahrer muss ins Krankenhaus. Sein Atemalkoholtest ist eindeutig.

Ein betrunkener Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto überschlägt sich - der Mann wird schwer verletzt. (Symbolbild)

Lingen - Ein betrunkener Autofahrer hat sich im emsländischen Lingen mit seinem Wagen überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Am Montagnachmittag war der 38-Jährige in Richtung Bundesstraße 213 unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, teilte die Polizei mit. Der Wagen kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Für die Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden.