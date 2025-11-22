Petersberg - Ein 28-Jähriger hat sich in Petersberg (Saalekreis) mit seinem Auto überschlagen. Eine 23-Jährige, die im Auto saß, wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer und seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei Halle mitteilte. Der Mann kam demnach am Freitagabend aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn der L144 ab und überschlug sich. Bei dem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.