Auto überschlägt sich in Lahr: Drei Schwerverletzte

Lahr - Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Lahr (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Ein Wagen war laut Polizei am Samstagmorgen in den Gegenverkehr geraten, wich einem entgegenkommenden Pkw aus und überschlug sich mehrfach. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurden drei Mitfahrende schwer verletzt aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer flüchtete unerkannt und konnte von den Beamten zunächst nicht gefunden werden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.