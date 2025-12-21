Schwerer Verkehrsunfall im Emsland: Ein Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Zwei Jugendliche müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Verkehrsunfall in Werlte ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Werlte - Bei einem Verkehrsunfall in Werlte (Landkreis Emsland) ist ein 16-Jähriger am Samstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 18 Jahre alter Autofahrer gegen 19.00 Uhr auf der Straße Boenfelde aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Pkw überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 16 Jahre alte Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.