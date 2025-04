In der Nähe von Eisenach kracht es in einer Kurve. Fünf Menschen werden schwer verletzt.

Ifta - Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos bei Ifta (Wartburgkreis) schwer verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer geriet am Sonntagmittag in der Nähe der Landesgrenze zu Hessen in einer Kurve mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 72-Jährigen.

Laut Polizei überschlug sich der Wagen des 21-Jährigen und kam auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. An Bord des 21-Jährigen waren drei weitere Männer im Alter von 20 bis 34 Jahren. Die vier Männer und die 72-Jährige kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.